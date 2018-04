Aantal werklozen daalt - kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

VGZ-directeur Klink: Zorg kan goedkoper, zonder kwaliteits­ver­lies

7:47 De aldoor stijgende premie van de ziektenkostenverzekering is nergens voor nodig. Dat meent oud-minister Ab Klink. Klink, die momenteel directeur is bij zorgverzekeraar VGZ, vindt dat als ziekenhuizen en huisartsen efficiënter zouden werken de geraamde stijging van 2 miljard aan zorgkosten uit kan blijven. Uitgaven in de zorg en de zorgpremie kunnen zelfs omlaag, aldus Klink in de Volkskrant.