Aardbeientelers luiden noodklok over 'oneerlijke' Belgische concurrentie

De Nederlandse regering wil volgens de CLTV Zundert nauwelijks meewerken aan Europese subsidies voor Nederlandse aardbeientelers. De afgelopen jaren konden de West-Brabantse telers gezamenlijk met Belgische telers een subsidieverzoek indienen. Sinds kort moeten ze dat afzonderlijk doen, via de Nederlandse overheid. En die zou nauwelijks medewerking willen verlenen.



,,Het enige dat hiermee wordt bereikt is dat Nederlandse telers hiermee hun concurrentiepositie verliezen en op termijn de deuren kunnen sluiten", schrijft CLTV-voorzitter Rinie van Tilburg aan de Tweede Kamer. ,,Nederland en met name West-Brabant is al vele jaren koploper op het gebied van de productie van aardbeien, en dat willen we graag zo houden."



De West-Brabantse aardbeientelers hadden vrijdag nog een gesprek met ambtenaren in Den Haag over meer Europese steun. Dat heeft volgens CLTV-voorzitter Rinie van Tilburg niet veel opgeleverd. ,,Wat ons geboden wordt, is niet substantieel. De oneerlijke concurrentie met België blijft bestaan." Hij hoopt dat Kamerleden de subsidieregels nu willen veranderen.