'Aardwarmte-installatie leidt mogelijk tot beving'

1. Was er acuut gevaar?

Wouter van der Zee van het Staatstoezicht op de Mijnen: ,,Dat niet, maar wij hebben als toezichthouder met dit bedrijf in het Noord-Limburgse Grubbenvorst afgesproken dat ze de productie van aardwarmte direct zouden staken als er sprake was van aardbevingen. Toen zich op 25 augustus inderdaad zo'n kleine beving voordeed, zijn ze dus gestopt. Op 3 september kwam er een iets heftiger beving achteraan, maar was deze installatie dus al op non-actief. Die tweede beving was voelbaar voor bewoners, de eerste niet. En, nee, zo'n tweede beving is niet raar. De aarde kan nog even in beweging blijven tot het evenwicht onder de grond is hersteld.''

2. Nu gaat die installatie, neem ik aan, wel dicht?

,,We moeten eerst onderzoeken of er wel echt een verband is tussen die installatie en deze bevingen. Dit is namelijk van oudsher een gebied waar de bodem wel vaker in beweging is. Mensen herinneren zich mogelijk nog die andere aardbeving in Noord-Limburg: in 1992, in Roermond. Het onderzoek is over een paar weken klaar en als dat verband er is, ja, dan moet deze installatie misschien sluiten.''

3. Ondertussen neemt het aantal aardwarmte-installaties, waarbij warm water uit de grond wordt gepompt, alleen maar toe. Eng idee.

,,We proberen, zoals iedereen wel weet, van het gas en de olie af te komen en daarom zijn bedrijven volop bezig met alternatieve manieren om aan warm water te komen. Dus, ja, aardwarmte wordt populairder. Er zijn in Nederland al zo'n achttien installaties. We hebben vorig jaar de risico's in kaart gebracht en onze conclusie was dat het hoogstwaarschijnlijk níét tot aardbevingen leidt in gebieden die daar van oudsher niet mee te maken hebben. Dan gaat het om het grootste deel van Nederland, inclusief de kassengebieden in Zuid-Holland waar de meeste installaties liggen."

De mensen daar hoeven zich volgens Van der Zee geen zorgen te maken. ,,Maar we hebben in dat rapport ook vastgesteld dat de winning van aardwarmte mogelijk wél tot meer bevingen leidt in gebieden waar al, zoals wij dat noemen, 'actieve natuurlijke breuken' zijn, zoals in Noord-Limburg. En in Groningen, waar de aarde al in beweging is door gaswinning. Daar kan het aanleggen van de putten om warm water op te pompen en koud water terug te pompen de stabiliteit van de breuken verslechteren - met een mogelijke aardbeving als resultaat.''

4. In Groningen is zo'n installatie afgeblazen, in Limburg gaan ze vrolijk door. Dat is toch raar?

,,De vergunningen voor Noord-Limburg zijn afgegeven in een periode dat er nog niet naar aardbevingsrisico werd gekeken. Het kan best zijn dat die vergunningen er onder de huidige striktere wetgeving niet waren gekomen. Maar, zoals gezegd, we hebben wel zeer strenge voorwaarden gesteld aan bedrijven in dit gebied. Ze moeten de bewegingen in de aarde bijvoorbeeld met een eigen meetnetwerk heel nauwkeurig in de gaten houden.''

5. In Zuid-Korea bleek vorig jaar wel een verband tussen de winning van aardwarmte en een aardbeving. Is dat geen reden om er hier mee te kappen?