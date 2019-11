ABN AMRO belooft: Geen negatieve spaarrente voor tegoeden tot 100.000 euro

Nederland vist achter het net: Tesla's eerste grote Europese fabriek komt in Duitsland

7:45 De eerste Europese gigafabriek van automaker Tesla komt in Duitsland te staan, in de omgeving van Berlijn. Dat heeft Tesla-baas Elon Musk gezegd. Daarmee vist Nederland definitief naast het net. Eerder dit jaar stelde Musk al dat Duitsland de eerste keuze was.