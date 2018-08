ABN AMRO grijpt in bij zakenbank: 250 banen weg

ABN AMRO kondigde ruim een half jaar geleden al aan het onderdeel, goed voor bijna 2600 banen, tegen het licht te houden. De zakenbank houdt zich onder meer bezig met het financieren van internationale sectoren als de scheepvaart en het begeleiden van overnames en beursgangen. Naar de mening van topman Kees van Dijkhuizen leveren de activiteiten te weinig op. Daarom wil hij bij de zakenbank voortaan minder geld steken in handelsfinanciering en sectoren waarvan de inkomsten wisselvallig zijn. ABN AMRO zag de baten afgelopen kwartaal met 8 procent terugvallen tot een kleine 2,3 miljard euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van 688 miljoen euro. Dat is 28 procent minder dan een jaar terug. Toch profiteerde ABN AMRO volgens Van Dijkhuizen nog steeds van de sterke Nederlandse economie. ,,De rentebaten bleven sterk, ondanks het ongunstige renteklimaat'', zegt hij. ,,De voorzieningen waren fors lager dan in het vorige kwartaal, maar nog steeds aanzienlijk omdat bepaalde sectoren onverminderd onder druk staan.'' Belangrijk voor beleggers is ook dat de kapitaalbuffer flink aandikte.

Tik

Bij ABN AMRO zijn de laatste jaren al veel banen verdwenen, vooral in verband met de digitalisering in de financiële sector. Nog onder het bewind van Van Dijkhuizens voorganger Gerrit Zalm werd in 2016 een streep gehaald door bijna 2900 banen. De bank telt in totaal momenteel dik 19.000 arbeidsplaatsen.



,,Het lijkt in de enorme getallen van afgelopen jaren maar een kleine tik voor de werkgelegenheid, toch komen ook nu weer ruim driehonderd gezinnen in de onzekerheid te zitten'', zegt vakbondsvoorzitter Reinier Castelein van De Unie over de nieuwe ingreep. ,,ABN AMRO lijkt de ambitie een zakenbank te blijven definitief achter zich te laten. Dat haalt toch wat glans weg van de internationale allure van de bank.''