ABN AMRO koploper in hogere AEX

BLIK OP DE BEURSDe Amsterdamse effectenbeurs koerste vandaag in de plus. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen.

Positieve handelscijfers uit China en een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie steunden het sentiment. Daarnaast werd uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 548,33 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 820,51 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 1 procent. Londen won 0,1 procent. Het Britse pond werd duurder na het bereiken van een akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de scheidingsvoorwaarden van de brexit.

Kapitaaleisen

Grootste stijger in de AEX was ABN AMRO met een winst van bijna 5 procent. Ook ING was in trek met een plus van 2,8 procent. Beleggers reageerden positief op de set nieuwe regels voor de kapitaaleisen van banken, het zogenoemde Basel IV-compromis. Volgens analisten vallen de nieuwe eisen gunstiger uit voor de banken dan gedacht.



Ook elders in Europa deden de banken goede zaken. Deutsche Bank en Commerzbank wonnen in Frankfurt rond de 3 procent. In Parijs stegen BNP Paribas, Crédit Agricole en Société Générale tussen de 3,4 en 4,3 procent.

Zeesluis