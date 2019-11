ABN Amro liet na 5 miljoen klanten apart te screenen en bestempelde ze als ‘betrouwbaar’

Startende ondernemer kiest vaker voor klusecono­mie

20 november Het aantal startende ondernemers is wederom gestegen en dat is mede te danken aan de opmars van klusplatformen als Uber, Werkspot en Temper. Met de komst van dit soort platformen is het een stuk eenvoudiger om aan opdrachten te komen. Dat zegt het ING Economisch Bureau in een nieuw onderzoek.