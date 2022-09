ABN Amro roept op tot uitstel steunmaatregelen: ‘Er is nog geen energiecrisis’

update Pas in 2026 vervanger spaartaks, jaar uitstel kost 385 miljoen euro

Niet in 2025, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken, maar pas in 2026 komt er een vervanger voor de zogenoemde spaartaks. Dat jaar uitstel kost 385 miljoen euro. Dat meldt het Ministerie van Financiën. Het kabinet heeft hiertoe besloten op basis van een onderzoek van Capgemini. Dat achtte een 'succesvolle implementatie’ in 2025 ‘niet realistisch.’

5 september