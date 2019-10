ABN weigert wietkwekers als klant; ondernemers stappen naar rechter

Met hun nieuw opgerichte bedrijf Project C willen de Bredase ondernemers als sociale onderneming deelnemen aan het experiment. Bij de oprichting liepen de vier ondernemers meteen tegen een probleem aan: ze kunnen nergens een rekening openen. Onbegrijpelijk, vindt het viertal, omdat ‘hun bedrijf geen cannabis wil kweken zonder vergunning’.



,,We zijn alleen de aanvraag aan het voorbereiden, maar daar moeten we wel kosten voor maken en die willen we niet contant betalen”, luidt hun boodschap. Hoewel alle banken volgens hen een rekening weigerden, kozen de ondernemers ervoor alleen ABN Amro voor de rechter te dagen omdat de Nederlandse Staat nog altijd meerderheidsaandeelhouder is.



De bank wil niet reageren op dit specifieke geval en geeft aan dat het aan de rechter is om tot een oordeel te komen. Wel wil de woordvoerder kwijt dat de bank naar sommige sectoren strenger kijkt, maar dat ‘alle dossiers individueel worden beoordeeld’.