ABP laat deelnemers in pensioenpot kijken

De pensioenpot is bedoeld om de betrokkenheid van de deelnemers bij het pensioen te vergroten. Het ABP geeft de deelnemers inzicht in hoeveel geld er (ongeveer) voor hun pensioen is gereserveerd. Deelnemers kunnen vervolgens ook zien hoeveel pensioen dat per maand oplevert. ,,We zien dat het mensen activeert'', zegt Ester Iking, die namens ABP betrokken was bij het project. ,,Uiteindelijk bekeek 14 procent van de mensen die benaderd zijn daadwerkelijk de persoonlijke pensioenpot. Dat is een hoog percentage.'' Zelf had ABP 10 procent respons verwacht.

De persoonlijke pensioenpot is voor het ABP een belangrijk instrument om met deelnemers over het pensioen te praten. Bij het ABP is de interesse in het pensioen gering onder de deelnemers, net als bij andere pensioenfondsen. Bovendien is er weinig vertrouwen in het pensioenfonds. Ouderen denken dat ze te weinig krijgen en jongeren vrezen dat er straks geen geld meer is voor hun pensioen.

Angst

De persoonlijke pensioenpot moet dat wantrouwen wegnemen. ,,Het idee van de persoonlijke pot is ontstaan als antwoord op de angst onder jongeren dat er voor hen niets meer over is'', zegt Iking. ,,Werknemers krijgen te zien hoeveel premie ze zelf hebben betaald, hoeveel de werkgever heeft ingelegd en hoe groot het rendement is. Dat resulteert in een totaalbedrag, de persoonlijke pensioenpot.''

Quote 87 procent van de deelnemers heeft een goed gevoel bij de persoonlij­ke pensioen­pot Ester Iking

Dat concept slaat aan. Mensen zien pensioenen als iets abstracts en ingewikkelds en lopen er daarom met een grote boog omheen. De pensioenpot maakt het concreet en dan zijn mensen wel geïnteresseerd, merkte Con Snijders, namens pensioenuitvoerder APG betrokken bij het project. ,,Het geeft meer inzicht. Veel mensen wisten bijvoorbeeld niet dat de werkgever een groot deel van de pensioenpremie betaalt. We zien dat veel mensen daarna doorklikken en kijken hoeveel pensioen ze maandelijks krijgen voor hun pensioenpot.''

Goed gevoel

Het afgelopen jaar testte het ABP de persoonlijke pensioenpot bij 23.000 deelnemers. De reacties waren overwegend positief. Op zich niet verwonderlijk, want de rendementen op de beleggingen zijn al een paar jaar goed. Dat betekent dat deelnemers hun potje elk jaar zien groeien. ,,Zo'n 87 procent van de deelnemers heeft een goed gevoel bij de pensioenpot'', zegt Iking.

Dat is goed nieuws voor het ABP. Pensioenen riepen de afgelopen jaren juist negatieve gevoelens op. De vraag is wel of deelnemers ook warme gevoelens krijgen bij een pensioenpot die elk jaar krimpt. ,,Een daling roept negatieve gevoelens op. Maar dan laten we deelnemers zien dat er jaren zijn dat de pot daalt maar dat die ook weer stijgt. Dan is het gevoel meer positief.''

De hoogte van de pensioenpot wordt bewust voorzichtig berekend. ABP wil voorkomen dat er verwachtingen worden gewekt die niet haalbaar zijn. Dat zou dodelijk zijn voor het vertrouwen.