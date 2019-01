ABP steekt half miljard euro in groene hypotheken van Rabobank

Nederlands grootste pensioenfonds maakt vrijdag bekend 800 miljoen euro in Rabobank-dochter Vista Hypotheken te steken. Een half miljard euro daarvan is bedoeld voor groene hypotheken.



De korting geldt als huizenkopers een woning met het zuinigste energielabel A kopen. Zij krijgen dan een tiende procent korting op hun hypotheekrente. De lagere rente geldt evenals als woningbezitters tijdens de looptijd van hun hypotheek energielabel A verkrijgen, bijvoorbeeld via isolatie of door zonnepanelen op het dak te leggen.



,,Hoe zuiniger een huis, hoe lager de woonlasten voor de eigenaar,” zeggen directeuren Floor van Workum en Hikmet Sevdican van Vista. ,,Dankzij deze investering van ABP kunnen wij huizenbezitters belonen met een lagere rente.” Vista is vorig jaar april door Rabobank gestart en mikt op starters en jonge doorstromers.

Quote Met deze investe­ring willen we bijdragen aan het halen van de klimaatdoe­len van Parijs Corien Wortmann, bestuursvoorzitter ABP

Klimaatdoelen Parijs

Met de investering wil ABP, dat ruim 400 miljard euro pensioenvermogen beheert, meehelpen met de verduurzaming van Nederland. ,,In ons duurzame beleggingsbeleid staat dat we willen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs,” zegt ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann. ,,Deze belegging in Vista past daar prima in.”



ABP is al de tweede pensioengigant die wil investeren in de energietransitie van Nederland. Eerder deze week werd bekend dat PGGM Eneco wil kopen, samen met Shell. ,,Als belangrijke Nederlandse speler willen wij graag een extra inspanning doen om hier te beleggen,” zegt Wortmann.



De investering past in de vier jaar geleden door ABP uitgesproken ambitie uit om de duurzame beleggingen in vijf jaar te verdubbelen naar 58 miljard. ,,We liggen op koers en lijken dat te halen,” zegt Wortmann.

Volledig scherm ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann © ANP

Groene hypotheken populair

‘Groene’ hypotheken worden steeds populair. Inmiddels bieden ook ABN AMRO, Triodos, Attens en Rabobank zelf ze die aan. Daar is de rentekorting zelfs nog hoger, maar gelden ook strengere eisen aan huizenkopers. Zo dient bijvoorbeeld een Groenverklaring worden overlegd.



Vereniging Eigen Huis noemt de investering van ABP positief. ,,Via een dergelijke groene hypotheek beloon je mensen die een energiezuinig huis kopen of hun woning verduurzamen,” zegt woordvoerder Hans André de la Porte.



Wel beklemtoont Eigen Huis dat vooral het laaghangende groene fruit wordt geplukt. ,,Met name huizenkopers die al een redelijk zuinig huis hebben zullen voor zo'n groene hypotheek kiezen. Dan is maar een kleine investering nodig voor label A.” Ook Vista erkent dat met name eigenaren met het al best zuinige label B of C hun woning zullen vergroenen.

