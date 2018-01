ABP stopt met beleggen in tabak en kernwapens

Het grootste pensioenfonds van Nederland herziet het beleid als gevolg van het nieuwe duurzame en verantwoorde beleggingsbeleid dat het voert. Daarin legde ABP vier extra voorwaarden vast op basis waarvan wordt besloten in welke producten geïnvesteerd wordt. ,,Beleggingen in tabak en kernwapens waren al langer een dilemma voor ons'', zegt Erik van Houwelingen (voorzitter ABP-bestuurscommissie beleggingsbeleid). ,,Veranderingen in de samenleving ook op internationaal niveau vormden de aanleiding voor ABP om het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. We hadden behoefte om de discussie breder te trekken.''



Het pensioenfonds wil binnen een jaar alle beleggingen, die in totaal circa 3,3 miljard waard zijn, in producenten van tabak en kernwapens verkocht te hebben. Het fonds bekeek de investeringen grondig nadat de Verenigde Naties vorig jaar bekendmaakte dat het tabaksproducenten op dezelfde zwarte lijst plaatste als producenten van landmijnen en clusterbommen. ABP verwacht dat het rendementsverlies naar aanleiding van het besluit zeer beperkt zal zijn.