ABP zorgt voor onrust bij zieke deelnemers

Het ABP heeft inmiddels excuses gemaakt aan de deelnemers en de regeling aangepast. Zieke deelnemers kunnen het formulier nu gewoon insturen en krijgen dan snel duidelijkheid of ze nog in aanmerking komen voor de compensatie, beloofde ABP-bestuursvoorzitter Corinne Wortman.



Voor de andere deelnemers zoekt het ABP nog naar een oplossing. Voor de verschillende sectoren wordt gezocht naar een collectieve verzekering tegen het zogenoemde ANW-gat. ,,Een collectieve verzekering is belangrijk. We willen een blanco acceptatieplicht en een zo laag mogelijke premie. Bij de politie is die verzekering er inmiddels'', zegt Bert de Haas, die namens vakbond FNV in de Pensioenkamer van het ABP zit. ,,Voor de andere sectoren moet het de komende tijd geregeld worden.''