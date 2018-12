ACM handhaaft 450.000 euro boete voor dieselfraude Volkswagen

De autoriteit legde de boete in november vorig jaar op vanwege het dieselschandaal. Volkswagen gebruikte software die ervoor zorgde dat dieselwagens minder schadelijke stoffen leken te produceren tijdens zogenaamde emissietests op een rollerbank. Volkswagen stelde dat zijn dieselmotoren milieuvriendelijk waren, maar in werkelijkheid werden er aanzienlijk meer schadelijke stoffen in het milieu gepompt dan uit de tests bleek. De ACM was door de Consumentenbond gevraagd Volkswagen te onderzoeken. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het Duitse concern consumenten van 2009 tot en met 2015 misleidde. Ook in andere landen heeft het automerk hoge boetes gekregen. Zo schikte Volkswagen in Duitsland voor maar liefst 1,2 miljard euro.

Blij met uitspraak

De Consumentenbond is blij met de uitspraak. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ,,Met deze uitspraak hebben consumenten, en wij, een sterke troef in handen in de juridische procedures die tegen het concern lopen en nog gevoerd gaan worden. Het is munitie om Volkswagen te bewegen tot een compensatieregeling’’.



De autobouwer weigert op dit moment Europese sjoemeldieselrijders tegemoet te komen en duikt de juridische loopgraven in. In de Verenigde Staten betaalde Volkswagen wél miljarden aan schikkingen en compensatie.’’ Volkswagen kan nog beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank in Rotterdam.