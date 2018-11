ACM houdt extra kosten Ryanair voor handbagage in de gaten

,,Het allerbelangrijkste is of het de consument op het moment van boeken duidelijk is waarvoor wel en niet betaald wordt’’, zegt Saskia Bierling van de ACM. ,,Dat gaan we goed in de gaten houden.’’ Meteen op het moment van boeken moet duidelijk zijn dat er extra kosten zijn voor het bij andere maatschappijen standaard rolkoffertje.

Sinds vandaag mag een rolkoffertje niet meer gratis mee bij Ryanair. Klanten moet tussen de 8 en 10 euro extra betalen per vlucht. Alleen heel kleine tasjes (maatje laptoptas) die onder de stoel passen mogen nog gratis mee. Wie bij de gate toch met een rolkoffertje of te grote gratis tas arriveert betaalt 25 euro.

Deze maatregel leidt in heel Europa tot gemopper. In Italië heeft de mededingingsautoriteit vandaag zelfs verboden dat Ryanair extra geld vraagt voor het standaard rolkoffertje, omdat consumenten mogen verwachten dat dit bij de ticketprijs is inbegrepen. Consumenten kunnen geen duidelijke prijsvergelijking maken als Ryanair kosten rekent die bij andere maatschappijen niet bestaan, redeneren de Italianen. In Spanje is de mededingingsautoriteit door consumentenorganisaties gevraagd om naar de nieuwe regels van Ryanair te kijken.

De Nederlandse Consumentenbond is nog niet zo ver. ,,We zijn niet blij met Ryanair, maar zover we het nu bekeken hebben mag het wel. Ze prijzen zichzelf hiermee wel uit de markt. We gaan er wel op letten of ze met de juiste ticketprijs adverteren. Als blijkt dat er nog kosten bij de geadverteerde prijs komen dan melden we dat bij de ACM want dat mag absoluut niet’’, zegt woordvoerster Joyce Donat.

Beboet

Vorig jaar werd brancheorganisatie ANVR er nog op gewezen door de ACM dat er geen verborgen kosten mogen zijn als de consument een reis boekt. Ryanair werd in 2013 beboet met 370.000 euro omdat klanten tijdens het boeken met onvermijdbare kosten zoals luchthavenbelastingen en boekingskosten bovenop de ticketprijs werden geconfronteerd.

Ryanair zegt dat de handbagagekosten niet tot extra inkomsten leiden maar alleen bedoeld is om geen vertraging op te lopen. De Ierse prijsvechter vliegt met de Boeing 737-800 en heeft daar 189 zitplaatsen in weten te persen. Er is echter maar plaats voor zo’n 90 rolkoffertjes. En dat leidt tot eindeloos passen meten totdat de bagagekleppen gesloten kunnen worden. Prijsvechters willen weer zo snel mogelijk vliegen om zoveel mogelijk vluchten per dag te kunnen maken.

Stedentrips

Vooral op de korte vluchten voor stedentrips speelt het probleem. Wie met een prijsvechter vliegt probeert alles in de handbagage te proppen want koffers inchecken kost geld en wachten op de bagageband kost tijd. Het gevolg is dat nagenoeg iedereen met een rolkoffertje bij de gate staat. Ryanair probeert dit met het tarief voor handbagage te voorkomen. De rolkoffertjes gaan het ruim in.