ACM jaagt op ‘foute’ energieverkopers

Telefoonge­bruik in zelfrijden­de auto ook in hoger beroep verboden

14:31 Ook in een zelfrijdende auto is het verboden om een telefoon te gebruiken achter het stuur. Trendwatcher Vincent Everts is namelijk terecht bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur van een zelfrijdende auto. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden vandaag bepaald.