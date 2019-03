Actiegroep XS4All begint eigen internetprovider

Nu KPN het besluit om met XS4All te stoppen niet lijkt te willen terugdraaien, pakt het actiecomité XS4All Moet Blijven door. De afgelopen weken zijn experts aan boord gehaald op het gebied van marketing, financiën en juridische zaken.



Daarna is een businessplan geschreven. ,,We willen een internetprovider starten met privacy en veiligheid hoog in het vaandel,” vertelt Kirsten Verdel, mede-oprichter van de actiegroep. ,,Deze principes zullen belangrijker zijn dan economisch gewin.” Om dat laatste te verzekeren is voor een stichtingsvorm gekozen, waaronder een BV wordt gehangen. Er zal geen meerderheidsaandeelhouder zijn.

13 miljoen euro

De oprichters mikken in eerste instantie op 60.000 klanten, iets meer dan het aantal dat de online petitie tot behoud van XS4All tot nu toe ondertekende. Bedoeling is dat klanten en medewerkers binnen afzienbare tijd ‘founding member’ kunnen worden van de nieuwe provider.



Om succesvol te beginnen, is een startkapitaal van zeker dertien miljoen euro vereist, schat Anco Scholte ter Horst, bedrijfsadviseur en schrijver van het businessplan. ,,De interesse is groot. Momenteel zijn we in gesprek met diverse private investeerders en fondsen.”

Volledig scherm Leden van het actiecomité 'XS4All moet blijven' demonstreerden op 30 januari voor de deur van KPN's hoofdkantoor. Dit omdat het telecombedrijf die dag zijn jaarcijfers over 2018 presenteerde. © AD



Scholte ter Horst, die zelf tussen 1999 en 2004 voor XS4All werkte, zegt dat het actiecomité het potentieel van 60.000 klanten bewust voorzichtig begroot. ,,We beginnen vanaf nul en kunnen vanwege de logistiek niet te hard groeien. Je moet routers opsturen, monteurs langs laten komen.”



Ondanks dat winst bij de nieuwe provider niet leidend is, beklemtoont Scholte ter Horst dat investeerders een gezond rendement verdienen. ,,Winst is niet verboden, het gaat er om wat je er mee doet. Een deel willen we investeren in projecten rond privacy en open internet. Net zoals XS4All vroeger.” De ondernemer en adviseur is positief over de kans op succes. ,,We zijn met diverse telecombedrijven in gesprek over toegang tot hun netwerken.”

Volledig scherm In een volle Amsterdamse Waag trapte de actiegroep 'XS4ALL moet blijven' op 28 januari de campagne tot behoud van de provider af. © AD

Laatste oproep aan KPN