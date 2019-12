Acties tegen bezuinigingsplannen Tata Steel IJmuiden

‘Banen schrappen is geen werk’ en ‘Stop de afbraak van Tata Steel in IJmuiden’. Met onder meer dit soort teksten op spandoeken laat het personeel van het staalconcern weten zich ferm te verzetten tegen plannen van de onderneming om 1600 banen te schrappen.

De werknemers houden vandaag wederom een manifestatie tegen de aangekondigde massaontslagen bij het bedrijf. Bestuurders van vakbond FNV en de voorzitter van de ondernemingsraad spreken de werknemers van het voormalige Hoogovens toe in een tent op het parkeerterrein van FC Velsenoord. Personeel liep hieraan voorafgaand in een lange stoet van de staalfabrieken naar het actieterrein.



Volgens topman Henrik Adam van Tata Steel is de banenreductie nodig om de Nederlandse staalfabriek beter te laten draaien. Hij zei eerder tegen het Financieele Dagblad dat hij in de twintig jaar dat hij in de staalindustrie werkt, nog nooit in zulk zwaar weer heeft gezeten als nu. De sector worstelt met lage staalprijzen door de overcapaciteit op de wereldmarkt. Veel afnemers, zoals de auto-industrie, zien hun afzet ook teruglopen. Door het besparingsprogramma wil Adam begin 2021 weer boven Jan zijn.

‘Duidelijk plan ontbreekt’

Frits Van Wieringen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel, stelt dat van hogerhand een duidelijk plan ontbreekt. Veel problemen die in het Verenigd Koninkrijk spelen, komen volgens de actievoerders terecht op het bordje van werknemers in IJmuiden.



De nu aangekondigde ingreep lijkt nog maar het begin. Van Wieringen maakt zich op voor een harde confrontatie met de leiding van Tata Steel Europe. Volgens FNV-voorman Han Busker kan het niet zo zijn dat plannen die elders gemaakt worden een gezond bedrijf als Tata Steel in IJmuiden aantasten. ,,Als het nodig is om actie te voeren, is de stakingskas van FNV geopend”, aldus Busker.

Werkdruk

FNV zegt het lastig te vinden om eisen te stellen aan de leiding van Tata, omdat een duidelijk plan ontbreekt. De bond zegt geen plan te zullen accepteren, waarbij 1600 banen verdwijnen omdat de noodzaak ontbreekt. De werkdruk is volgens de bond al hoog en een dergelijke stap zal alleen maar voor meer stress in de organisatie zorgen.

De bond wil Tata ook houden aan een eerdere belofte dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Ook worden aanpassingen in de cao niet getolereerd. De bond is ook bang dat meer werk door Tata uitbesteed gaat worden. Dergelijke stappen kosten volgens FNV alleen maar geld.

Bij Tata Steel Europe werken zo’n 21.000 mensen, van wie ongeveer de helft in Nederland en verder in Engeland, Frankrijk en België. Ongeveer 9000 mensen werken bij de vroegere Hoogovens in IJmuiden. Tata Steel heeft in Nederland daarnaast vestigingen in Maastricht, Oosterhout, Nieuwegein en Moerdijk.