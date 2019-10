Adidas sluit meeste Original Stores

Kwart van werkenden zal uitvallen door stress, Arbo Unie luidt noodklok

6:00 Als we niets doen, zal in 2030 een kwart van de werkenden minder kunnen werken door stress en overbelasting. Dat is een voorspelling die dienstverlener Arbo Unie doet. Willem van Rhenen, hoogleraar en stressexpert bij Arbo Unie, luidt de noodklok.