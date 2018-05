De ceo, die sinds 2014 bij Shell aan de touwtjes trekt, kreeg vorig jaar 8,9 miljoen euro aan salaris, 3,7 procent méér dan 2016. De onderbouwing voor die verhoging: de oliereus produceerde vorig jaar meer én wist te profiteren van hogere olieprijzen. Dit resulteerde in een hogere winst. Deze liep op tot 13,4 miljard dollar, bijna een verdriedubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Toch vindt het Amerikaanse stemadviesbureau ISS de resultaten te mager, zo meldt de zakenkrant Financial Times. Volgens ISS, een belangrijk adviesorgaan voor grote beleggers, ligt het rendement van Shell lager dan het gemiddelde rendement van andere beursgenoteerde bedrijven in de Euronext 100-index.

Daarnaast zegt ISS bezorgd te zijn over de schuldenlast van Shell. Het olie- en gasbedrijf is bezig 66 miljard dollar af te lossen dat het betaald heeft voor de overname van BG Groep in 2016. Het tijdsplan voor die afbetaling vindt ISS niet concreet genoeg.

Focus

En dan heeft ISS ook nog de nodige kritiek op het veiligheidsbeleid. In Pakistan ontplofte vorig jaar een tankwagen van een Shell-aannemer. De explosie eiste ruim 200 levens en leidde tot een boete van 2,4 miljoen dollar voor die lokale dochteronderneming van Shell. Van Beurden beloofde in het jaarverslag 'diep te zullen reflecteren op het ongeval' en 'de focus op veiligheid te verdubbelen'. In het beloningsbeleid is, volgens ISS, niet gemeld of het ongeluk nog impact heeft gehad op de bonusresultaten.

Alles bij elkaar opgeteld, vindt het stemadviesbureau dat de top onderpresteert en dat is reden om beleggers aan te sporen om het beloningsbeleid van 2017 weg te stemmen.

Shell onderstreept in de Financial Times dat beloning van de top wel degelijk in lijn is met het beleid en dat die massaal gesteund wordt door aandeelhouders en dat die voorheen ook door ISS werd gesteund.

