Adyen schiet omhoog bij beursgang

Bedrijfsle­ven: snel verbod op rookruim­tes is onhaalbaar

0:18 Het is niet reëel om rookruimtes al over twee jaar compleet te verbieden. Daarvoor zijn de consequenties voor het bedrijfsleven te groot en is het draagvlak voor de maatregel in de samenleving nog te klein. Dat stellen belangenverenigingen MKB Nederland en de VNO-NCW in een brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Ze pleiten voor een verruiming van de overgangstermijn naar zes tot tien jaar.