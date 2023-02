Aegon lijdt miljardenverlies door verkoop activiteiten aan ASR

Aegon heeft een miljardenverlies geleden door de verkoop van zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR. Aegon heeft namelijk flink moeten afschrijven op de onderdelen. Ze worden nu gewaardeerd op een veel lagere waarde dan dat Aegon ze in de boeken had staan.

Vorig jaar kwam Aegon netto zo 2,5 miljard euro tekort, waar een jaar eerder nog bijna 1,7 miljard euro winst werd gemaakt. Volgens Aegon is de afschrijving verplicht volgens de boekhoudregels. Het zou puur gaan om een boekhoudkundig verlies. Zelf kijkt Aegon liever naar zijn operationele winst, waarin de afschrijving niet is meegenomen. Dat resultaat was vorig jaar stabiel.

Volgens topman Lard Friese deed de verzekeraar over de gehele linie goede zaken. Daarbij profiteerde Aegon ook van de sterkere Amerikaanse dollar. Door het operationele resultaat voelt Aegon zich sterk genoeg om aandeelhouders te gaan belonen door komende tijd voor 200 miljoen euro aan aandelen te gaan inkopen. Dat programma staat gepland voor de eerste helft van 2023.

ASR en Aegon kondigden hun deal in oktober aan. Door de samenvoeging van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon met die van ASR ontstaat een van de grootste verzekeraars in Nederland. Voor de transactie ontvangt Aegon een aandelenbelang van bijna 30 procent in ASR en een contant bedrag van 2,5 miljard euro. In totaal werd de deal gewaardeerd op bijna 5 miljard euro.

Door de deal, die nog niet is afgerond, verdwijnt de naam van Aegon niet helemaal uit Nederland. De Nederlandse vermogensbeheertak van Aegon gaat niet over naar ASR. Volgens de organisaties moet het ASR-merk bij de samengevoegde activiteiten wel de leidende merknaam worden. Het merk Aegon zal nog drie jaar na afronding van de transactie in gebruik blijven voor de pensioen- en hypotheekmarkten. De merknamen van de overige onderdelen van Aegon, waaronder TKP, Knab, Robidus en Nedasco, veranderen niet.