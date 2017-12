AEX fors hoger na belastingplan VS

'Win­kle­voss-twee­ling eerste bit­coin­mil­jar­dairs'

3 december De Amerikaanse tweeling Tyler en Cameron Winklevoss zijn waarschijnlijk de eerste bitcoinmiljardairs. De broers staken in 2013 elf miljoen dollar in de toen nog volstrekt onbekende cryptomunt. Tegen de huidige koers van meer dan 11.000 dollar zijn de twee volgens The Sydney Morning Herald miljardair.