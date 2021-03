AEX-index doorbreekt voor het eerst in twintig jaar 700-puntengrens

‘In de zomer betaal je de hoofdprijs voor vakantie­huis­jes in Nederland’

27 maart De prijzen van vakantiehuisjes in Nederland zitten sinds het begin van de coronapandemie stevig in de lift. Volgens vergelijkingswebsite Parkvakanties.nl zijn de prijzen gemiddeld genomen zo’n 8 tot 13 procent omhooggegaan in het afgelopen jaar, en de prijzen blijven oplopen.