AEX keldert ruim 7 procent: bloedbad op Europese beurzen

De Amsterdamse AEX-index kelderde vandaag bij de opening op het Damrak met 7,4 procent. Het aandeel van zwaargewicht Shell verliest 22 procent in AEX in Amsterdam

Ook op de andere Europese beurzen was sprake van een bloedbad en liepen de openingskoersen vertraging op door de grote handelsactiviteit. De vrees voor een economische recessie door de negatieve impact van het nieuwe coronavirus en een prijzenoorlog in de oliesector zorgden voor grote onrust op de financiële markten.

Het aantal besmettingen en slachtoffers neemt steeds verder toe, met drastische maatregelen in Italië om de uitbraak in te dammen. Er is ook veel onrust op de oliemarkt na het stuklopen van een deal rond een productieverlaging tussen oliekartel OPEC en Rusland. Saudi-Arabië zou nu een prijzenslag willen ontketenen op de oliemarkt.

Nederland zwaar getroffen

Kredietverzekeraar Euler Hermes zette Nederland vrijdag op de derde plek van economieën die het hardst worden getroffen. Taiwan en Zuid-Korea staan bovenaan. China, als bron van de uitbraak, blijft buiten beschouwing. Sectoren die het zwaarst te lijden hebben, zijn chemie en transport, automotive, textiel en elektronica.



Euler Hermes schat dat er door het corona-virus elk kwartaal voor $320 miljard verloren gaat aan handel in goederen en diensten wereldwijd. Dit handelsverlies per kwartaal is vergelijkbaar met de impact van een heel jaar handelsoorlog tussen de VS en China.

Klappen voor luchtvaart

De luchtvaartsector krijgt ook harde klappen door de virusuitbraak, die voor fors minder vraag naar tickets zorgt. Voor de Britse prijsvechter easyJet is het virus reden om minder vluchten naar Noord-Italië uit te voeren. Ondertussen overweegt het Duitse Lufthansa om financiël steun te vragen van de overheid.



EasyJet denkt dat vluchtschema’s naar Noord-Italië de komende weken verstoord zullen worden, nu de Italiaanse overheid de regio hermetisch heeft afgesloten. Tot en met 3 april wordt door easyJet zeker niet gevlogen op Milaan, Venetië en Verona.



De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia gebruikt de luchthavens van Milaan voorlopig alleen nog voor binnenlandse vluchten. Internationale vluchten vertrekken vanuit Rome. Naast vluchten naar Noord-Italië zijn ook vluchten naar China door maatschappijen wereldwijd en masse in de ban gedaan.

Stimuleringsmaatregelen

De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, riep in een radio-interview op tot een ‘stevig pakket stimuleringsmaatregelen’ om de impact van het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden. Het coronavirus heeft volgens hem duidelijk impact op de groei van de Franse economie.



Volgens de Fransman zal de economische groei dit jaar onder de 1 procent uitkomen, waar eerder op een groei van 1,3 procent werd gerekend. Als het op groei binnen de eurozone aankomt, zijn deskundigen nog negatiever. Kredietbeoordelaar Moody’s ziet een krimp naar 0,7 procent. Een maand eerder was dat nog 1,2 was.



De Europese Centrale Bank neemt donderdag een rentebesluit. Er wordt met spanning gewacht op eventuele steunmaatregelen om de impact van het virus te verzachten. De Federal Reserve kwam vorige week met een onverwachte renteverlaging vanwege de schadelijke gevolgen van de uitbraak voor de Amerikaanse economie.