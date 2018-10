Afgang: Leaseplan blaast beursgang opnieuw af

Het mag gerust een fiasco genoemd worden: vorige week dinsdag maakte LeasePlan bekend op korte termijn een beursnotering in Amsterdam en Brussel aan te vragen. Van de zomer wilde LeasePlan dat ook al, alleen werd een beursgang toen voor de officiële bekendmaking afgeblazen. ,,We waren nog niet klaar," zei topman Tex Gunning daar recent over.



Nu moet ceo Gunning een al bekendgemaakte beursgang afblazen. In een toelichting aan het AD stelde Gunning vorige week nog dat zijn bedrijf er geweldig voor staat. Hij noemt het in 1963 te Amsterdam opgerichte bedrijf ‘een Hollands succesverhaal’ dat in één adem genoemd kan worden met ‘het poldermodel en het maken van kaas’.



Eerdere zorgen rond het Duitse dieselschandaal nam hij weg. ,,Onze vloot kent alleen maar zeer nieuwe dieselmodellen. De restwaarde daarvan is niet lager en in sommige markten zelfs hoger.’’



Nu blijkt er toch ineens een groot lijk uit de kast te zitten: bekend werd dat LeasePlan flink moet afschrijven op zijn Turkse leasewagens. Door de slechte economie is de Turkse lira in waarde gekelderd.



Volledig scherm Elektrische leasewagens van LeasePlan © Leaseplan

Miljoenenstrop

Weliswaar zet Leaseplan slechts 211 miljoen euro per jaar in Turkije om - 2 procent van het totaal - maar doordat Turkse leaseauto's na afloop in lira's worden verkocht, zit Leaseplan met een miljoenenstrop. Die kan in het ergste geval oplopen tot wel 130 miljoen euro.



Zelf geeft Leaseplan geen inhoudelijke reden voor het stopzetten van de beursgang. ,,Leaseplan Group NV en zijn aandeelhouder Lincoln Financing Holdings [...] hebben besloten vanwege marktomstandigheden niet door te gaan met de geplande beursgang van Leaseplan op dit moment.''



De door het FD onthulde strop stond in niet openbare analistenrapporten waarmee de banken die de beursgang begeleiden beleggers warm probeert te maken. Als LeasePlan met de derde kwartaalcijfers komt, wordt de omvang duidelijk. Dan moet de leasespecialist een voorziening in zijn boekhouding opnemen.

Jaaromzet 10 miljard

LeasePlan is met een wagenpark van 1,8 miljoen auto’s en een jaaromzet van 10 miljard euro één van ’s werelds grootste autoleasebedrijven. Het bedrijf is in 32 landen actief en heeft in decennia niet of nauwelijks verlies geleden.