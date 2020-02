Afgeperste ondernemers durven politie niet in te schakelen

Topman Van Wingerden vertrekt ‘in goed overleg’ bij bouwer BAM

8:23 Topman Rob van Wingerden van bouwer BAM vertrekt aan het einde van zijn huidige termijn, medio april. Volgens de bouwer is in ‘goed overleg’ besloten dat de topman niet zal worden voorgedragen voor een nieuwe termijn. De raad van commissarissen is gestart met het zoeken naar een opvolger.