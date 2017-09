Aflossingsvrije hypotheek dreigt molensteen te worden voor 50-plussers

Honderdduizenden 50-plussers dreigen in de problemen te komen bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Ze hebben vaak niet of nauwelijks afgelost op hun oude hypotheek, maar hebben wel veel overwaarde op het huis. Maar die overwaarde telt niet mee bij de beoordeling van een nieuwe hypotheek, waarschuwt ING. De hoogte van de hypotheek wordt vooral bepaald door het inkomen.

Quote Ouderen zijn zich niet bewust dat bij een nieuwe hypotheek vooral naar het inkomen wordt gekeken en niet naar de overwaarde Wim Flikweert, manager Wonen bij ING De 50-plussers zijn zich niet bewust van die situatie. 87 procent voelt zich comfortabel met hun huis en hypotheek blijkt uit een onderzoek door Kantar TNS in opdracht van ING. Dankzij hun aflossingsvrije hypotheek hebben ze lage maandlasten. Aflossen en sparen is daarom niet nodig vindt de helft van deze groep huizenbezitters. De helft van de 50-plussers heeft niet of nauwelijks vermogen opgebouwd om de hypotheek af te lossen.



Een nieuwe hypotheek zal geen probleem zijn denken de oudere huizenbezitters. Ze denken dat hun overwaarde nog steeds meetelt bij de aanvraag voor een nieuwe hypotheek. Dat kan nog wel eens tegenvallen, waarschuwt Wim Flikweert, manager Wonen bij ING. ,,Ouderen zijn zich niet bewust dat bij een nieuwe hypotheek vooral naar het inkomen wordt gekeken en niet naar de overwaarde’’.

Dan gaat het niet alleen om het huidige inkomen, maar ook om het pensioen. Dat is vaak lager dan het salaris. Het is de vraag of het inkomen hoog genoeg is voor een nieuwe hypotheek. Uit het onderzoek blijkt dat mensen nog lang in hun huis willen blijven wonen. Maar als er geen nieuwe hypotheek komt, is verkoop onvermijdelijk.

Problemen

Hoe groot het probleem precies is, is niet duidelijk. Eerder schatte De Nederlandsche Bank dat zo’n 200.000 50-plussers met een aflossingsvrije hypotheek in de problemen kunnen komen. Tezamen hebben ze voor 40 miljard aan hypotheekschuld uitstaan.