Afrekenen met mobiel bij kassa wint terrein

Het aantal gedownloade apps voor mobiel contactloos betalen is in een jaar tijd verdrievoudigd tot meer dan 500.000. Dit aantal zal volgens de Betaalvereniging alleen maar verder toenemen.

Contactloos in de lift

Sowieso zitten contactloze betalingen in de lift. Deze vorm van afrekenen is goed voor circa de helft van alle pinbetalingen.

Momenteel zijn er al 2,8 miljard contactloze betalingen uitgevoerd. Vorig jaar werd pas voor de miljardste keer contactloos betaald. Of dat met bankpas of smartphone was, kon de Betaalvereniging niet zeggen, omdat het nog niet mogelijk is om het onderscheid te maken. Daar wordt volgens de vereniging wel aan gewerkt.