Afspraken gemaakt met vastgoedsector over huur van winkels

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer vinden de deal een mooie eerste stap en een voorbeeld voor andere sectoren. ,,De vastgoed- en retailsector hebben elkaar in deze barre tijden weten te vinden. Op deze manier kunnen onze ondernemers zoveel mogelijk blijven ondernemen in de 1,5 metersamenleving waar we nu in zitten. Dit is precies hoe we het als land moeten doen in deze tijd: problemen samen aanpakken en de pijn redelijk verdelen.”