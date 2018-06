'Air France-KLM heeft nieuwe topman op het oog'

PostNL: duurdere postzegel voor bezorging in één dag is geen optie

10:25 Een duurdere postzegel voor postbezorging in één dag en een goedkopere voor bezorging in drie dagen is voorlopig niet aan de orde in Nederland. PostNL heeft volgens een woordvoerster gehoord van de plannen van de Belgische branchegenoot Bpost voor splitsing van de postbezorging, maar ziet dat vooralsnog niet als optie voor in Nederland.