Al 34.000 nepbekeuringen met Litouws rekeningnummer: 'Ik rijd nooit te hard'

Bij de Fraudehelpdesk zijn sinds januari al 34.000 meldingen binnengekomen van nepbekeuringen van het CJIB met een Litouws rekeningnummer. Wil ter Voert is één van die mensen. Ze zag tijdig in dat het fake was en betaalde niet.

Het zal je maar gebeuren. Je bent je mail aan het checken en ineens zie je een bericht van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). 'Laatste aanmaning', staat er in de onderwerpregel. Het overkwam de 67-jarige Ter Voert uit Doetinchem op 27 februari.

Geblokkeerd

,,Ik schrok natuurlijk'', vertelt de Doetinchemse oud-onderwijzeres. De mail zag er, mede door het gebruik van het logo van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, behoorlijk echt uit. Wil ter Voert zou op 2 september 2017 op 'de autosnelweg' 13 kilometer te hard hebben gereden. Ze moest vóór 2 maart, dus binnen drie dagen, een bedrag van 219 euro overmaken naar de zogenaamde rekening van het CJIB. Als ze niet betaalde, zou haar bankrekening geblokkeerd worden. ,,Terwijl ik me altijd zo keurig aan de snelheid houd. Ik heb in 44 jaar autorijden twee keer een bekeuring gehad.''

Ze belde met het ministerie, waar ze al snel gerust gesteld werd. ,,Ik kreeg iemand aan de lijn die me vertelde dat echte bekeuringen nooit per mail verstuurd worden, maar altijd per brief. Ook blokkeert het CJIB geen bankrekeningen.''

Geen kenteken

Achteraf gezien was er wel iets raars met de mail. Ter Voert wordt nergens bij haar naam aangesproken, er staat geen kenteken van de auto in en ook de precieze plek van de overtreding wordt niet genoemd. Het rekeningnummer ten slotte begint met LT, de afkorting van Litouwen.

De mail die Ter Voert kreeg, is eind februari naar meer Nederlanders gestuurd. Op de website van de Kollumer Courant staat een bericht over dezelfde nepbekeuring, met hetzelfde bedrag en dezelfde betaaldatum. Op de Facebookpagina van het CJIB staat een waarschuwing, gepost op 26 februari, over nepbekeuringen die per mail worden verstuurd, met daarbij de oproep om niet te betalen. Onder het bericht staan verschillende reacties van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Wils man Tonnie (72) wil de mensen graag waarschuwen. ,,Vooral oude mensen zitten met trillende handen op de bank na zo'n mail. Grote kans dat die wel betalen.'' De Ter Voerts hebben geen goed woord over voor de mensen achter de nepbekeuring. ,,Verschrikkelijk'', zegt Tonnie. ,,Als je toch zo aan je geld moet komen...''

Ruim 34.000 meldingen

Ter Voert is niet de enige die de mail heeft ontvangen, zo leert navraag bij de Fraudehelpdesk. Bij de organisatie die slachtoffers van fraude bijstaat, regent het sinds januari meldingen. De teller staat nu al 34.000. ,,Dat is gigantisch'', reageert woordvoerder André Vermeulen. ,,Het is niet ondenkbaar dat sommige mensen erin trappen.''

Volgens de Fraudehelpdesk is het versturen van nepbekeuringen allerminst een nieuw fenomeen. Wat wél nieuw is, is dat criminelen een Litouws bankrekeningnummer gebruiken. Dat wil overigens niet zeggen dat het Litouwse criminelen zijn, benadrukt Vermeulen. ,,Het kunnen net zo goed Nederlanders zijn.''