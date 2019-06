Al last van bezorgschaamte? ‘Webwinkels moeten dit aanwakkeren’

Honderden huisbazen intimide­ren huurders: Woonbond roept op tot actie

17:49 Honderden huisbazen treiteren, bedreigen of intimideren hun huurders. Het gaat om uiteenlopende incidenten, zoals het dumpen van mest in tuinen en het vastlijmen van sloten tot aan fysiek geweld. Deze problematiek komt met name voor in de vrije huursector en in de grote steden. Dat meldt BNR Nieuwsradio vandaag.