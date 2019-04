Alexander en Nikki verdelen elke week 140 euro over vijf potjes

Alexander: ,,Wij verdelen een deel van ons geld over potjes. Cash.”



Nikki: ,,Voor alle uitgaven een apart potje.”



Alexander: ,,Ik hoop dat contant geld blijft bestaan, anders raak je het gevoel van geld uitgeven kwijt. We verdelen elke week 140 euro over vijf potjes: 90 euro voor boodschappen, 20 euro voor spontane uitgaven en drie keer een tientje voor kleding, cadeaus en uit eten. Zo kunnen we een keer per maand goedkoop uit eten of eens in de twee maanden wat uitgebreider.”