Alibaba investeert miljarden in supermarktreus

Lichtpunt­je: Europese autoverko­pen stijgen voor het eerst in crisisjaar 2020

16 oktober De verkoop van personenauto's in Europa is vorige maand met 3,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee was september de eerste maand van 2020 waarin de autoverkopen op jaarbasis stegen, meldt de Europese organisatie van autofabrikanten ACEA.