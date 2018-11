Als je luiers groot inkoopt, scheelt dat 10 cent per luier

Wie zijn het?



Alissa Willems (32); schoonheidsspecialist, Dave Willems (32); facilitair coördinator in de voedselindustrie

Alissa en Dave wonen met baby Yorik in een koophuis in Wijchen.



Gezamenlijk netto-inkomen

€3500 - €5000



Beste koop

Alissa: ,,Onze reis naar Amerika: drie maanden voor 22.000 euro. Een herinnering voor het leven.”

Dave: ,,Ons huis, in 2014, voor 228.750 euro. Met uitzicht op een meer.’’



Slechtste koop

Alissa: ,,Grasmatten, die groeiden namelijk niet. Nu ligt er kunstgras in onze tuin.’’

Dave: ,,Een snoerloze stofzuiger. Hij leek handig, maar hij heeft te weinig zuigkracht.”