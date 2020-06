Alsof er niets aan de hand is: ‘Ernst crisis dringt nog niet door bij mensen’

Rotterdam in potentie tophaven voor groene brandstof, maar forse investerin­gen (van belasting­be­ta­ler) noodzake­lijk

12:09 Rotterdam kan uitgroeien tot de belangrijkste milieuvriendelijke waterstofhaven van Europa. Dat is goed nieuws, want waterstof is de nieuwe olie. Dat zegt in ieder geval onderzoeksinstituut Drift, dat in opdracht van de Rotterdamse haven de mogelijkheden en risico’s van deze brandstof van de toekomst voor vrachtwagens en fabrieken op een rij heeft gezet. Een nadeel zijn de hoge kosten en daarvoor kijken de industrie en de onderzoekers naar de belastingbetaler.