Amazon en Bol.com hijgen in de nek van Wehkamp

Banken: buit plofkraak moet waardeloos worden

4 december Geld in geldautomaten moet compleet waardeloos worden bij een plofkraak, bijvoorbeeld door verbranding. Dat is een van de mogelijke maatregelen die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderzoekt in haar strijd tegen het almaar toenemende opblazen van geldautomaten.