Amazon schrapt nog eens 9000 banen, na eerdere grote ontslagronde

Topman Andy Jassy maakte de reorganisatie bekend in een e-mail aan het personeel die Amazon ook op de website plaatste. De nieuwe ontslagronde treft onder meer clouddienst AWS, de advertentietak en streamingdienst Twitch.

Lees ook PREMIUM Grote techdiensten als Amazon en ChatGPT buiten miljoenen onzichtbare thuiswerkers uit

Volgens Jassy zullen de ontslagen in de komende weken vallen. Hij stelt dat de nieuwe ingreep een moeilijk besluit is geweest, maar wel het beste is voor Amazon op de langere termijn. De topman geeft aan dat vanwege de onzekere economie het nodig is om de organisatie nog meer te stroomlijnen en dieper in de kosten te snijden. Het Amerikaanse bedrijf blijft tegelijkertijd flink investeren in manieren om de klantervaring te verbeteren, aldus Jassy.

Het bedrijf had al veel werknemers ontslagen. Toen ging het om de grootste banenreductie in de geschiedenis van Amazon. Die ontslagronde was volgens Jassy noodzakelijk vanwege ‘de onzekere economie‘ en omdat het webwinkelconcern ‘snel personeel had aangenomen’ tijdens de pandemie. Consumenten bestelden tijdens de coronapandemie massaal producten bij de webwinkel. Om aan die explosieve vraag naar leveringen te voldoen verdubbelde het wereldwijde personeelsbestand van Amazon tussen 2020 en 2022. Maar nu verwacht Amazon dus mindere tijden door de gedaalde koopkracht en mogelijke economische recessie.

Bouw tweede hoofdkantoor stilgelegd

Ook is de vraag naar meer kantoorruimte afgenomen nu meer medewerkers vanuit huis werken. Begin deze maand werd bekend dat de bouw van een tweede hoofdkantoor voorlopig stil werd gelegd. Het was de bedoeling dat in 2030 zo’n 25.000 nieuw aan te nemen medewerkers aan de slag zouden gaan in het nieuwe kantoor in Arlington in de staat Virginia. Voor de bouw van het kantoor in Arlington heeft Amazon zo’n 2,5 miljard dollar uitgetrokken.

Het huidige hoofdkantoor van het bedrijf staat in Seattle, Washington. Daar werken ruim 40.000 mensen.

Verschillende grote ontslagrondes

De ontslagronde is opnieuw een signaal dat grote techbedrijven een omslag doormaken. In de sector zijn de laatste maanden al verschillende grote ontslagrondes aangekondigd.

Vorige week maakte Facebook-moederbedrijf Meta Platforms bekend dat er nog eens 10.000 extra arbeidsplaatsen komen te verdwijnen om kosten te besparen. In november had Meta, dat ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram, al aangekondigd dat er 11.000 arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. Het is nog onduidelijk hoeveel banen in Nederland bij Amazon kunnen komen te vervallen.

Ook andere grote techbedrijven in de Verenigde Staten hebben de laatste maanden massaontslagen aangekondigd omdat de economische vooruitzichten somberder zijn geworden. Zo kondigde computermaker HP in november een ontslagronde van 6000 banen aan. Cisco Systems en IBM schrappen allebei ongeveer 4000 banen. Ook bij Google-eigenaar Alphabet en softwareconcern Microsoft verdwijnen duizenden banen.

De ontslagronde van Amazon is wel grootste van de recente personeelsinkrimpingen in de Amerikaanse technologiesector. Maar Amazon heeft ook met afstand het meeste personeel. Het concern had eind september wereldwijd meer dan 1,5 miljoen werknemers in dienst. Dat is exclusief seizoenarbeiders die worden geworven tijdens periodes van verhoogde activiteit, met name tijdens de feestdagenperiode.