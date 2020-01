Ambassadeur VS: Nederlandse ASML-technologie hoort niet in China

Forse stijging aantal claims tegen producent onkruidver­del­ger Roundup

3:10 Het aantal mensen dat het Duitse chemieconcern Bayer aanklaagt vanwege de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup is explosief toegenomen. In oktober sprak het bedrijf nog van bijna 43.000 zaken in de Verenigde Staten. Volgens Ken Feinberg, die als bemiddelaar optreedt tussen de aanklagers en Bayer, ligt dat aantal nu tussen de 75.000 en 85.000 of zelfs nog hoger.