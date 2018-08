Ambulancemedewerkers bereiden nieuwe acties voor

Musk suggereert opnieuw dat duiker Thaise grot pedofiel is

11:30 Elon Musk, de topman van Tesla, heeft weer eens een opmerkelijke tweet de wereld in geslingerd. Hij kwam in een bericht op Twitter terug op de kwestie met de Thaise voetballertjes die meer dan twee weken vastzaten in een onder water gelopen grottenstelsel. Hij suggereert opnieuw dat een van de duikers pedofiel is, terwijl hij daar deze zomer nog voor door het stof moest.