Amerikaanse bedrijven laten Nederland steeds vaker links liggen

Van oudsher zijn de VS een belangrijke investeerder, maar ook uit de cijfers blijkt dat de interesse van de Amerikanen daalt. In 2017 waren er 68 Amerikaanse investeringen, blijkt uit het jaarverslag van de Netherlands Foreign Investment Agency. In 2016 waren dat er nog 88. Ook in 2015 lag het aantal projecten met 75 hoger dan vorig jaar.



Het aantal banen dat de Amerikanen met deze investeringen creëren in Nederland, daalt logischerwijs ook. In 2016 waren het er ruim meer dan vierduizend, nu minder dan drieduizend. Daarmee is Noord-Amerika nog maar net de grootste banenschepper onder de buitenlandse investeerders, net voor de rest van Europa en Azië.