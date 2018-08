Amerikaanse beurswaakhond stuurt Tesla dagvaarding na tweets Musk

Een dagvaarding zou betekenen dat de SEC een formeel onderzoek is begonnen naar de zaak. Musk overtrad mogelijk de beursregels als blijkt dat zijn opmerking over financiering niet volledig klopt. Hij kan zich dan schuldig hebben gemaakt aan fraude en koersmanipulatie. Tesla en de SEC wilden geen commentaar geven op het bericht, dat nieuwszender Fox bracht op basis van ingewijden. Op Wall Street ging de koers van Tesla omlaag na de berichtgeving. Verschillende investeerders hebben Tesla en Musk aangeklaagd en menen dat hij de federale beurswetten heeft overtreden.

Vals en misleidend

De Tesla-baas gaf maandag een uitgebreide toelichting op zijn tweets van vorige week. Kort na de berichten werd ook duidelijk dat de Arabieren de afgelopen maanden een belang van 5 procent in Tesla hadden opgebouwd. De miljardair zei in gesprek te zijn met het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF.

Goldman Sachs betrokken

Eerder op de dag was er nog onduidelijkheid over een tweet van Musk waarin hij meldde dat hij samenwerkt met de bank Goldman Sachs en investeringsmaatschappij Silver Lake Partners bij het plan om Tesla van de beurs te halen.



Volgens bronnen was deze samenwerking nog niet formeel. Goldman Sachs liet later weten dat het stopt met het volgen van het aandeel Tesla vanwege zijn rol als adviseur van het bedrijf.



Binnen de top van Tesla zou steeds meer ergernis zijn over het Twittergedrag van Musk. Meerdere bestuurders zouden hem gesommeerd hebben te stoppen met het versturen van tweets. Tesla heeft een aantal juridisch adviseurs ingeschakeld om te helpen bij het bedrijf van de beurs te halen.