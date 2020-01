Amerikaanse landbouwminister prijst Nederlandse duurzame kassen: ‘Jullie zijn goed bezig’

Een Amerikaanse minister uit de regeringsploeg van president Trump die alles wil weten over duurzame glastuinbouw. Dat vonden ze zelfs bij de Universiteit van Wageningen bijzonder. En dus kreeg Sonny Perdue (73) vandaag in het kassencomplex van de universiteit in Bleiswijk alle ruimte om te vragen hoe die Nederlanders dat toch flikken: met zo weinig ruimte, zo efficiënt landbouw bedrijven.