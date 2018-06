Apple-oppoetser Leapp failliet door expansiedrift

Leapp, de naam Apple door elkaar gehusseld, had nota bene in april in Delft nog een nieuwe vestiging geopend. De keten opende in 2011 zijn deuren en zat onder meer in Almere, Den Haag, Haarlem, Groningen, Breda en Eindhoven. Circa 200 medewerkers zijn gedupeerd door het bankroet.



Volgens oprichter Rogier van Camp is de grote expansiedrift de refurbish-specialist fataal geworden. Door de snelle uitbreiding van de laatste jaren is Leapp door zijn geld heen en het is afgelopen maanden niet gelukt om nieuw kapitaal aan te trekken.



Lange tijd was Van Camp, positief over de kansen zegt hij tegen vakmedium Retailnews.nl ,,Maar door een te kort tijdsbestek is het ons helaas niet tijdig gelukt om met alle betrokken partijen overeenstemming te bereiken."



