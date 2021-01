Arbeidsinspectie overspoeld met meldingen over corona-overtredingen

Stilgelegd

In het gros van de gevallen is telefonisch of schriftelijk ingrijpen voldoende om de werkgever bij te sturen. ,,We nemen contact op met het bedrijf en controleren dan een paar dagen later bij de melder of er daadwerkelijk iets is veranderd”, zegt woordvoerder Paul van der Burg. In twee gevallen werd het werk stilgelegd omdat het niet mogelijk was om snel aanpassingen door te voeren; een keer bij een bakkerij en het andere geval was bij een tuinder.