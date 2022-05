Arbeidsmarkt is nóg krapper geworden: recordaantal vacatures open

met videoDe spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100. Zo blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De toegenomen krapte is volgens het CBS het gevolg van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 59.000) en een verdere daling van het aantal werklozen (met 32.000). Het aantal banen nam toe met 127.000 naar een recordhoogte van ruim 11 miljoen.

In maart stonden er 451.000 vacatures open. Daarmee wordt het record van het vorige kwartaal (392.000) overtroffen. Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Aan het einde van het eerste kwartaal stonden bij alle bedrijfstakken meer vacatures open dan in het kwartaal ervoor. Na een krimp in het vierde kwartaal van 2021, toen eind december nog een lockdown gold, groeide het aantal vacatures met 15.000 het hardst in de horeca.

Werkloosheid

Verder blijkt uit de cijfers dat de werkloosheid is gedaald. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 338.000 mensen werkloos, 3,5 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid bereikte hiermee een laagterecord in de reeks met kwartaalcijfers vanaf 2003. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 daalde het aantal werklozen met 32.000. Bij 25- tot 45-jarigen en 45- tot 75-jarigen daalde de werkloosheid in het afgelopen kwartaal naar respectievelijk 2,8 en 2,4 procent en bij jongeren naar 7,3 procent.

Ook blijkt het aantal langdurige werklozen, mensen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, afgenomen naar 83.000 in het eerste kwartaal van 2022. Een kwartaal eerder waren dat er 91.000. Hiermee is de langdurige werkloosheid sinds het eerste kwartaal van 2021 vrijwel voortdurend gedaald. Het percentage van alle werklozen die een jaar of langer op zoek zijn naar werk nam licht af: van 25 procent in het vierde kwartaal van 2021 naar 24 procent in het afgelopen kwartaal.

Oplossing

Volgens vakbond CNV moet er meer gebruik worden gemaakt van onbenut arbeidspotentieel om de krapte op te lossen. Volgens CNV staan zeker een miljoen mensen nog aan de kant. Dit zijn mensen die door werkgevers worden genegeerd, vaak omdat sommige groepen wat extra begeleiding nodig hebben of omdat ze ouder zijn.

Volgens voorzitter Piet Fortuin komen 55-plussers bijvoorbeeld nog altijd moeilijk aan de bak. ,,Of ze hobbelen van het ene naar het andere flexcontract tegen slechte voorwaarden. Ongekend. Juist deze groep brengt een schat aan ervaring mee en moet een fatsoenlijke baan krijgen.” Verder meent hij dat investeringen in mensen die extra begeleiding nodig hebben zich ‘snel’ zullen uitbetalen.

Volledig scherm © ANP