Atheners klagen over het groeiende toerisme

Kamer laat ww-export begaan maar eist wel maatrege­len van minister

15:41 Nederland hoeft in Brussel niet aan de noodrem te trekken om te voorkomen dat het makkelijker wordt om een Nederlandse ww-uitkering te ontvangen in een ander EU-land. Regeringspartijen in de Tweede Kamer steunen D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken Wouter, die een dergelijke poging tot blokkade niet alleen kansloos noemt maar ook schadelijk acht voor Nederlandse belangen.