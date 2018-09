Baas Corendon noemt Lelystad Airport ‘een aanfluiting’

Van der Heijden hekelt vooral de in zijn ogen voorzichtige groeimogelijkheden van de luchthaven. ,,Zelfs áls Lelystad opengaat, en dat is nog maar de vraag, dan is dat in eerste instantie met 4000 vliegbewegingen per jaar”, zegt Van der Heijden. ,,Dat is 0,8 procent van de capaciteit van Schiphol. Waar hebben we het over? Dat betekent minder dan zes retourvluchten per dag. Als je daar drie vliegtuigen neerzet, vlieg je heel Lelystad vol. Dat is een absolute aanfluiting.”