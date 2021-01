Baas Fletcher Hotels wil ook overheidssteun: verlies richting 100 miljoen euro

InterviewNog geen vier maanden geleden stak Rob Hermans van Fletcher Hotels de loftrompet over de prestaties van zijn hotelketen. Sinds de nieuwe lockdown is van die juichstemming weinig over. Hij overweegt nu zelfs naar de rechter te stappen om staatssteun af te dwingen.